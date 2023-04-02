Кадыров показал видео применения батальоном «Юг-Ахмат» беспилотников в зоне СВО

Глава Чечни Кадыров показал видео применения бойцами «Юг-Ахмат» беспилотников в зоне СВО

Военнослужащие батальона «Юг-Ахмат» вместе с российскими военными провели разведку местности на запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО), в том числе используя БПЛА. Кадры с места событий показал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В считанные минуты удается обнаружить позиции украинских нацистов и натовских бандитов. Чтобы им там не было спокойно, дроны сбрасывают небольшие "сюрпризы" на их головы», — написал он.

По мнению Кадырова, бойцы хорошо подготовлены и обучены применению беспилотников. Он поблагодарил военных за службу России.

1 апреля Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обменялись наградами — глава республики вручил Бастрыкину орден Ахмата Кадырова, в то время как сам получил от него награду в виде медали «Доблесть и отвага».