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03:59, 2 апреля 2023Мир

В результате возгорания воздушного шара в Мексике погибли два человека

В Мексике два человека погибли еще двое пострадали в результате пожара на воздушном шаре

Фото: serge0n / Unsplash

В мексиканском штате Мехико над археологической зоной Теотиуакан загорелась корзина туристического воздушного шара. Об этом сообщает газета El Universal.

В результате происшествия погибли два человека. По предварительной информации, погибшие были супругами. Также пострадала 13-летняя девочка, предположительно их дочь. Пострадавшая с ожогами первой и второй степени, а также переломом правой плечевой кости была доставлена в больницу, ее состояние не уточняется.

В кабине воздушного шара также находился пилот. Однако с места происшествия его увезли родственники, о его состоянии здоровья и местонахождении ничего неизвестно.

По предварительным данным, воздушный шар загорелся в середине полета. Прокуратура штата Мехико проводит расследование.

Ранее в Китае экскурсионная поездка на воздушном шаре закончилась падением в озеро. На опубликованном в сети ролике видно, как ветер тащит упавший в воду воздушный шар с кричащими людьми, наполняя корзину водой. В это время гид пытается с помощью газовой горелки поднять летательное средство обратно в воздух. Инцидент закончился благополучно, спасатели вовремя прибыли и помогли туристам выбраться на сушу.

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Марина Совина
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