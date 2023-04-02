Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:12, 2 апреля 2023Забота о себе

Психолог назвала признаки аутизма в раннем возрасте

Психолог Елизавета Давыдова назвала нелюбовь ребенка к объятиям одним из признаков аутизма

Фото: La-Rel Easter / Unsplash

Нежелание ребенка сидеть на коленях матери или его нелюбовь к объятиям и другим телесным контактам могут быть признаками аутизма, которые можно заметить в раннем возрасте. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала психолог Елизавета Давыдова.

Психолог отметила, что дети в раннем возрасте ведут себя по-разному, но некоторые странности в их поведении должны насторожить родителей. Одним из таких тревожных звоночков Давыдова назвала отсутствие радости при виде взрослых. По словам, Давыдовой младенцы трясут руками и ногами, когда в поле их зрения появляются отец или мать, либо иначе проявляют радость. У детей с расстройством аутистического спектра (РАС) этих эмоций нет.

Давыдова добавила, что подобное поведение может быть связано и с глухотой, поэтому необходимо проверить состояние здоровья ребенка.

Можно заподозрить РАС, если ребенок слезает с колен, не любит, чтобы его целовали, или подолгу фокусируется на каких-то нестандартных предметах, например, на том, как капает вода. Важно помнить, что любой ребенок имеет право на такие эпизоды, но если это вызывает у него всепоглощающий интерес и малыша сложно переключить на что-то другое, то это уже сигнал

Елизавета Давыдовапсихолог

Детей с РАС привлекают монотонные занятия, повторяющиеся движения, которые можно сразу заметить. Так, они могут подолгу крутить руками или раскачиваться из стороны в сторону.

Материалы по теме:
Как говорить с ребенком о сексе и порно, если он неожиданно спросил об этом? Отвечают психологи и сексологи
Как говорить с ребенком о сексе и порно, если он неожиданно спросил об этом?Отвечают психологи и сексологи
13 мая 2022
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022

Психолог добавила, что не все родители могут распознать РАС до того, как у детей проявляется задержка развития речи. Однако и этот признак не является стопроцентной гарантией наличия расстройства.

«Основными диагностическими критериями являются нарушение общения и стереотипное повторяющееся поведение. При перечисленных проявлениях родителям следует обратиться к психологам и дефектологам, чтобы выяснить точную причину, своевременно узнать о диагнозе и начать реабилитацию для успешной социализации ребенка», — подвела итог Давыдова.

Ранее психолог Дмитрий Гаврилов назвал еще один отличительный признак РАС у детей. Он пояснил, что дети с расстройством избегают зрительного контакта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме прокомментировали желание Украины переименовать Севастополь
ВС РФ уничтожили сотни бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении
Минобороны доложило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ на одном направлении
Стали известны подробности гибели ребенка в московском бассейне
Возле Киево-Печерской лавры заметили людей в черных балаклавах
Психолог назвала признаки аутизма в раннем возрасте
В Венгрии испугались прибытия западных войск на Украину
Анонсировано большое заседание Путина с Совбезом
В Подмосковье возле магазина сдетонировало взрывное устройство
Известный сценарист Трубникова пообещала возвращение мыльных опер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.