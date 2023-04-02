Психолог назвала признаки аутизма в раннем возрасте

Психолог Елизавета Давыдова назвала нелюбовь ребенка к объятиям одним из признаков аутизма

Нежелание ребенка сидеть на коленях матери или его нелюбовь к объятиям и другим телесным контактам могут быть признаками аутизма, которые можно заметить в раннем возрасте. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала психолог Елизавета Давыдова.

Психолог отметила, что дети в раннем возрасте ведут себя по-разному, но некоторые странности в их поведении должны насторожить родителей. Одним из таких тревожных звоночков Давыдова назвала отсутствие радости при виде взрослых. По словам, Давыдовой младенцы трясут руками и ногами, когда в поле их зрения появляются отец или мать, либо иначе проявляют радость. У детей с расстройством аутистического спектра (РАС) этих эмоций нет.

Давыдова добавила, что подобное поведение может быть связано и с глухотой, поэтому необходимо проверить состояние здоровья ребенка.

Можно заподозрить РАС, если ребенок слезает с колен, не любит, чтобы его целовали, или подолгу фокусируется на каких-то нестандартных предметах, например, на том, как капает вода. Важно помнить, что любой ребенок имеет право на такие эпизоды, но если это вызывает у него всепоглощающий интерес и малыша сложно переключить на что-то другое, то это уже сигнал Елизавета Давыдова психолог

Детей с РАС привлекают монотонные занятия, повторяющиеся движения, которые можно сразу заметить. Так, они могут подолгу крутить руками или раскачиваться из стороны в сторону.

Психолог добавила, что не все родители могут распознать РАС до того, как у детей проявляется задержка развития речи. Однако и этот признак не является стопроцентной гарантией наличия расстройства.

«Основными диагностическими критериями являются нарушение общения и стереотипное повторяющееся поведение. При перечисленных проявлениях родителям следует обратиться к психологам и дефектологам, чтобы выяснить точную причину, своевременно узнать о диагнозе и начать реабилитацию для успешной социализации ребенка», — подвела итог Давыдова.

Ранее психолог Дмитрий Гаврилов назвал еще один отличительный признак РАС у детей. Он пояснил, что дети с расстройством избегают зрительного контакта.