Бывший премьер Украины призвал Киев «взяться за реальные дела»

Бывший премьер Украины Азаров призвал Киев «взяться за реальные дела»

Властям Украины следует взяться за реальные дела, а не заниматься различными переименованиями. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Он призвал власти страны обратить внимание на ее насущные проблемы.

«Дуракам забава все переименовывать. Станцию киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" планируют переименовать в "Площадь Украинских героев"», — написал Азаров.

Ранее сообщалось, что Киев стал лидером кампании по дерусификации, которая охватила украинские города. С момента начала российской спецоперации в конце февраля 2022 года в 33 городах Украины переименовали примерно 2200 топонимов. В Киеве сменили 237 названий, за ним следует Винница с 232 измененными топонимами, третье место занимает родной город президента Украины Владимира Зеленского Кривой Рог — там убрали 183 русских названия.