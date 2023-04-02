Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 2 апреля 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины призвал Киев «взяться за реальные дела»

Бывший премьер Украины Азаров призвал Киев «взяться за реальные дела»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Властям Украины следует взяться за реальные дела, а не заниматься различными переименованиями. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Он призвал власти страны обратить внимание на ее насущные проблемы.

«Дуракам забава все переименовывать. Станцию киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" планируют переименовать в "Площадь Украинских героев"», — написал Азаров.

Ранее сообщалось, что Киев стал лидером кампании по дерусификации, которая охватила украинские города. С момента начала российской спецоперации в конце февраля 2022 года в 33 городах Украины переименовали примерно 2200 топонимов. В Киеве сменили 237 названий, за ним следует Винница с 232 измененными топонимами, третье место занимает родной город президента Украины Владимира Зеленского Кривой Рог — там убрали 183 русских названия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге
В Санкт-Петербурге при взрыве в кафе погиб человек
На Украине из-за обстрела перестала работать одна из теплоэлектростанций
Захарова назвала США мутировавшей цифровой диктатурой
Дерматолог назвала женщинам плюсы и минусы бритья волос на лице
Семь человек получили ранения при обстреле приграничного российского села ВСУ
ЦСКА обыграл аутсайдера РПЛ
Херш предсказал Байдену политическую катастрофу
Москвичи признались в страхе потерять работу из-за искусственного интеллекта
Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.