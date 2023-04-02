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04:24, 2 апреля 2023Бывший СССР

Бывший солдат «Азова» признался в осквернении тела погибшего российского бойца

Бывший солдат «Азова» рассказал об осквернении тела погибшего российского бойца мечом

Фото: Globallookpress.com

Попавший в плен бывший солдат националистического полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего российского бойца Донецкой народной республики (ДНР) украденной из частного дома катаной. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он сделал это для устрашения наступающих российских подразделений. Украинский военный отметил, что усадил тело на стул в доме на улице в Мариуполе. Затем он изуродовал его катаной — японским мечом. «Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР», — рассказал он. Штукин добавил, что боевой меч украл в частном доме.

Ранее дезертир из полка «Азов» сообщил, что девять месяцев рыл для российских солдат окопы. Он прослужил в «Азове» 3,5 месяца — до начала спецоперации. После начала боевых действий военный испугался и 28 февраля дезертировал из своего подразделения, которое дислоцировалось на заводе имени Ильича.

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Марина Совина
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