Дезертир из «Азова» девять месяцев рыл окопы для российских солдат

Дезертир из полка «Азов» рассказал, что девять месяцев рыл для российских солдат окопы

Разведчик националистического полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Михаил Матьсюк, дезертировавший с завода Ильича в Мариуполе, девять месяцев рыл окопы для российских солдат. В интервью РИА Новости младший сержант рассказал, что был настолько напуган, что долгое время притворялся мирным строителем.

Матьсюк заявил, что прослужил в «Азове» 3,5 месяца — до начала спецоперации. После начала боевых действий он испугался и 28 февраля дезертировал из своего подразделения, которое дислоцировалось на заводе имени Ильича.

«Нас было 20 человек, уже были "трехсотые", из 20 человек все начали разбегаться кто куда. Зашел в комнату, переоделся в кроссовки и спортивный костюм теплый и пошел. Взял пистолет, но я его выкинул в речку», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, во время побега он встретил российского солдата. При виде одетого в гражданские вещи азовца мужчина не направил на него оружие и никакой агрессии не проявил.

«Я выходил, он, получается, присел и оружие вниз опустил. Я с перепуга достал, стрельнул — я не обратил внимание, что я его убил или не убил, — я побежал оттуда», — уточнил Матьсюк.

После этого на блокпосте младший сержант представился обычным гражданским строителем и прожил там месяц. Матьсюк помогал российским военным рыть окопы и вести быт.

Затем он попал на волновахское направление, там копал окопы до ноября 2022 года. Задержали Михаила Матьсюка российские силовики 13 января этого года в селе Велико-Мешковое Шахтерского района ДНР. В этот же день он признался, что служил в «Азове».

28 марта стало известно, что верховный суд ДНР приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего украинского полка «Азов» Дмитрия Смитию за убийство мирной жительницы. Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ. Уточнялось, что Смития будет отбывать наказание в колонии строгого режима.