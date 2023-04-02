Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 2 апреля 2023Мир

В США заявили об эпической катастрофе на Украине из-за вмешательства Байдена

Конгрессмен Госар: вмешательство Байдена на Украине привело к эпической катастрофе

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вмешательство президента США Джо Байдена в конфликт на Украине привело к «эпической катастрофе», заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Его слова приводит портал Iowa Standardt.

Политик призвал руководство страны сосредоточить ресурсы для решения внутренних проблем, а не для поддержки киевского режима.

Госар также направил письмо председателю комитета по ассигнованиям Палаты представителей США Кей Грейнджер с просьбой не выделять больше ни единого цента на вооружения для Украины. «Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой. (...) Каждый день без мира — это еще один день, ставящий под угрозу хрупкую безопасность», — сказал политик.

Ранее Госар заявил, что Байден терпит поражение в очередной битве на Украине. Политик подчеркнул, что Белый дом тратит «бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лаврову позвонил госсекретарь США
Министр обороны Чехии допустила новые военные поставки Украине
Посол Украины в Германии счел цинизмом призывы к мирным переговорам
Польша захотела активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию
Хмельницкая епархия на Украине заявила о подготовке к захвату собора
Работница «Москва-Сити» пожаловалась на домогательства ключника
Умер японский композитор и обладатель «Оскара» Рюити Сакамото
В США заявили об эпической катастрофе на Украине из-за вмешательства Байдена
Чемпионка Уимблдона оценила решение вернуть россиян на турнир
Эксперт Хвостов дал советы девятиклассникам с плохим аттестатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.