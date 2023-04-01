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21:44, 1 апреля 2023Мир

В США рассказали о новом поражении Байдена от Путина на Украине

Американский конгрессмен Госар заявил, что Байден проигрывает Путину пиар-битву на Украине
Джо Байден и Владимир Путин

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Американский президент Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине, заявил в своем Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар.

Он рассказал о новом поражении Байдена от российского лидера Владимира Путина, так как американцы устали спонсировать военный конфликт на Украине. Политик подчеркнул, что Белый дом тратит «бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин». «Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта», — уточнил Госар.

Он призвал администрацию Байдена прекратить дотации другому государству.

Ранее газета The New York Times писала, что сторонники увеличения военной и финансовой поддержки Украины в Конгрессе США выразили беспокойство, что из-за усталости граждан страны от помощи Киеву, разочарования в политике Байдена и скорого начала президентской кампании двухпартийная коалиция по поддержке республики может распасться.

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Марина Совина
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