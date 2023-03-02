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06:14, 2 марта 2023Мир

В США заявили об усталости американцев от поддержки Украины

NYT: коалиция США по поддержке Украины может распасться из-за усталости американцев

Фото: Unsplash

Сторонники увеличения военной и финансовой поддержки Украине в Конгрессе США выразили беспокойство, что из-за усталости граждан страны от помощи Киеву, разочарования в политике президента Джо Байдена и скорого начала президентской кампании двухпартийная коалиция по поддержке республике может распасться. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Согласно результатам опроса Associated Press-NORC, общественная поддержка помощи Украине снизилась с показателя в 60 процентов в мае 2022 года до 48 процентов в настоящее время. По данным Pew Research Center, доля американцев выступающих против помощи Украине, выросла с 7 до 2 процентов.

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Стратег республиканской партии и бывший советник президента США Энди Сурабян заявил, что подобное происходит с каждой зарубежной интервенцией. В первые несколько месяцев люди не принимали действия России.

«Но со временем усталость от войны становится реальной вещью, особенно в этой стране, особенно когда избиратели не связывают происходящее в Украине с собственной безопасностью», — отметил Сурабян.

Ранее в США призвали отправить американцев в зону боевых действий на Украине. С таким заявлением выступил американский политик, бывший член Палаты делегатов от Западной Вирджинии, осужденный за вторжение в Капитолий, Деррик Эванс.

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Марина Совина
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