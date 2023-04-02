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02:04, 2 апреля 2023Мир

Отказ Байдена посетить коронацию Карла III раскритиковали

Британский депутат Сили назвал глупым отказ Байдена от посещения коронации Карла III
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Британский депутат Боб Сили раскритиковал отказ президента США Джо Байдена от посещения коронации британского короля Карла III. Его слова приводит газета The Telegraph.

«Это кажется довольно небрежным, и меня так и подмывает сказать еще что-нибудь о нем из-за того, что он не планирует приезжать», — заявил политик, предложив американскому лидеру пересмотреть свой график.

Сили подчеркнул, что такие события происходят «раз в жизни», в связи с чем, по его мнению, Байден непременно должен приехать на церемонию коронации. «Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы посетил коронацию короля Англии — тут двух вариантов быть не может», — отметил парламентарий, назвав решение американского президента глупым.

Ранее стало известноь, что посетить коронацию британского короля Карла III вместо Байдена может его супруга Джилл. Сообщается, что президент вряд ли сможет присутствовать из-за того, что он тяжело переносит зарубежные поездки в силу возраста.

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Варвара Кузьмина
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