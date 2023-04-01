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06:57, 1 апреля 2023Мир

Стало известно о планах первой леди посетить коронацию Карла III вместо Байдена

Telegraph: первая леди США Джилл Байден посетит коронацию Карла III вместо супруга
Джилл Байден

Джилл Байден . Фото: Tom Brenner / Reuters

Первая леди США Джилл Байден может посетить коронацию британского короля Карла III вместо своего супруга — американского президента Джо Байдена, пишет газета Telegraph.

В начале марта британская пресса писала, что визит Байдена на церемонию коронации маловероятен. Близкий к американской администрации источник объяснил эти сомнения возрастом политика, который запланировал в апреле поездку в Ирландию.

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«Зарубежные поездки отнимают у него достаточно много сил. Они [сотрудники] пытаются ограничить его, и могут просто дважды подумать о том, чтобы пересечь Атлантику два раза подряд», — отметил информатор издания.

При этом Вашингтон стремится избежать обвинений в снобизме и готов направить на церемонию наиболее высокопоставленных представителей, включая Джилл Байден.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III пройдет 6 мая 2023 года. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери Елизаветы II. Он почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше остальных наследников в истории страны.

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Марина Совина
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