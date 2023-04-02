Врач назвала неочевидную причину обвисания женской груди

The Sun: врач Филиппа Кей назвала курение одной из причин обвисания женской груди

Курение является неочевидной причиной обвисания женской груди. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на врача общей практики Филиппу Кей.

Птоз может возникнуть у обладательниц груди любого размера, хотя он более вероятен для большого размера, отметила Кей в своей новой книге «Грудь. Руководство для владелиц».

Врач добавила, что грудь поддерживают кожа, связки и соединительная ткань. Грудь может обвиснуть по ряду причин, одна из которых — потеря кожей эластичности. В результате под действием силы тяжести грудь опускается.

Гормональные изменения во время менструального цикла, беременности, кормления грудью, менопауза также могут способствовать изменениям формы груди

Филиппа Кей врач

Обычно женщина не способна контролировать процесс обвисания груди, продолжила врач. Однако, по ее словам, есть некоторые вещи, которые можно сделать для уменьшения птоза. «Курение повреждает коллаген и эластин в коже, ослабляя ее. Также эта вредная привычка сужает кровеносные сосуды, питающие кожу. Поэтому отказ от курения может снизить степень проявления отвисания груди», — прокомментировала Кей.

Также она обратила внимание, что женщинам следует следить за весом и носить правильно подобранное белье.

Ранее физиотерапевт Сара Кампус предупредила о вреде бюстгальтеров. По ее словам, при ношении неправильно подобранного белья могут развиться головные боли.