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13:29, 2 апреля 2023Забота о себе

Врач назвала неочевидную причину обвисания женской груди

The Sun: врач Филиппа Кей назвала курение одной из причин обвисания женской груди

Фото: Victoria Strukovskaya / Unsplash

Курение является неочевидной причиной обвисания женской груди. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на врача общей практики Филиппу Кей.

Птоз может возникнуть у обладательниц груди любого размера, хотя он более вероятен для большого размера, отметила Кей в своей новой книге «Грудь. Руководство для владелиц».

Врач добавила, что грудь поддерживают кожа, связки и соединительная ткань. Грудь может обвиснуть по ряду причин, одна из которых — потеря кожей эластичности. В результате под действием силы тяжести грудь опускается.

Гормональные изменения во время менструального цикла, беременности, кормления грудью, менопауза также могут способствовать изменениям формы груди

Филиппа Кейврач
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Обычно женщина не способна контролировать процесс обвисания груди, продолжила врач. Однако, по ее словам, есть некоторые вещи, которые можно сделать для уменьшения птоза. «Курение повреждает коллаген и эластин в коже, ослабляя ее. Также эта вредная привычка сужает кровеносные сосуды, питающие кожу. Поэтому отказ от курения может снизить степень проявления отвисания груди», — прокомментировала Кей.

Также она обратила внимание, что женщинам следует следить за весом и носить правильно подобранное белье.

Ранее физиотерапевт Сара Кампус предупредила о вреде бюстгальтеров. По ее словам, при ношении неправильно подобранного белья могут развиться головные боли.

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Вера Владзиевская
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