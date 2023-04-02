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12:21, 2 апреля 2023Бывший СССР

Цены в Польше рекордно выросли из-за инфляции

Цены в Польше рекордно выросли из-за инфляции с 2019 года

Фото: Viki Mohamad / Unsplash

Высокая инфляция в Польше привела к стремительному росту цен на продукты питания в магазинах. Об этом сообщает польский портал Super Express.

Героем публикации стала женщина, которая во время уборки нашла чеки на продукты за 2019 год.

Журналисты проверили, сколько эти продукты стоят сегодня. Выяснилось, что сильнее всего подорожал сладкий перец, который стал стоить за четыре года в два раза больше. Теперь цена этого продукта достигает 22 злотых (398 рублей) за килограмм.

На втором месте по скачку цен оказались яйца, стоимость которых выросла с 4,99 (90 рублей) злотых до 7,99 (144 рубля) злотых. Помимо этого, в Польше сильно подорожали бананы, лук и картошка.

Ранее сообщалось, что в Польше в феврале зафиксирована рекордная за 26 лет инфляция — 18,4 процента. Уточняется, что сильнее всего выросли цены на продукты — 24 процента, энергоносители — 22,7 процента и транспортные услуги — 22 процента. Менее всего инфляция коснулась сектора здравоохранения, где она составила 10 процентов, и в сферу коммуникаций — 7,8 процента.

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Алевтина Запольская
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