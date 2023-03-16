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06:55, 16 марта 2023Экономика

В Польше зафиксирована рекордная за 26 лет инфляция

В Польше в феврале зафиксирована рекордная за 26 лет инфляция в 18,4%

Фото: Peter Andrews / Reuters

В Польше в феврале зафиксирована рекордная за 26 лет инфляция — 18,4 процента. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления страны.

«В феврале 2023 года цены на товары и потребительские услуги выросли в сравнении с февралем 2022 года на 18,4 процента, а по отношению к январю 2023 года — на 1,2 процента», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сильнее всего выросли цены на продукты — 24 процента, энергоносители — 22,7 процента и транспортные услуги — 22 процента. Менее всего инфляция коснулась сектора здравоохранения, где она составила 10 процентов, и в сферу коммуникаций — 7,8 процента.

Ранее сообщалось, что в феврале потребительские цены в ФРГ выросли на 9,3 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это предварительные итоги месяца, точные цифры назовут к середине марта.

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Юлия Мискевич
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