Посол Украины в Германии счел цинизмом призывы к мирным переговорам

Посол Украины в Германии Макеев счел цинизмом призывы к мирным переговорам

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал представителей правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и профсоюзов за призывы начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Его слова приводит Deutschе Welle.

Макеев счел выдвинутые призывы к мирным переговорам «цинизмом чистой воды».

«Эта мирная инициатива — отнюдь не первоапрельская шутка. Единственный возможный мирный призыв должен звучать так: "Господин Путин, незамедлительно выведите свои войска со всей украинской территории!"» — заявил украинский дипломат.

Ранее историк Петер Брандт, сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, директор Международного бюро мира Райнером Брауном, экс-председатель Объединения немецких профсоюзов Райнером Хоффманом и председатель организации «Друзья природы» Михаэлем Мюллером обратились к действующему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, призвав его совместно с Францией «привлечь Бразилию, Китай, Индию и Индонезию, в частности, к посредничеству для скорейшего достижения прекращения огня». В обращении подчеркивается, что «мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией».