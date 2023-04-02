Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:32, 2 апреля 2023Бывший СССР

Посол Украины в Германии счел цинизмом призывы к мирным переговорам

Посол Украины в Германии Макеев счел цинизмом призывы к мирным переговорам

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал представителей правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и профсоюзов за призывы начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Его слова приводит Deutschе Welle.

Макеев счел выдвинутые призывы к мирным переговорам «цинизмом чистой воды».

«Эта мирная инициатива — отнюдь не первоапрельская шутка. Единственный возможный мирный призыв должен звучать так: "Господин Путин, незамедлительно выведите свои войска со всей украинской территории!"» — заявил украинский дипломат.

Ранее историк Петер Брандт, сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, директор Международного бюро мира Райнером Брауном, экс-председатель Объединения немецких профсоюзов Райнером Хоффманом и председатель организации «Друзья природы» Михаэлем Мюллером обратились к действующему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, призвав его совместно с Францией «привлечь Бразилию, Китай, Индию и Индонезию, в частности, к посредничеству для скорейшего достижения прекращения огня». В обращении подчеркивается, что «мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лаврову позвонил госсекретарь США
Министр обороны Чехии допустила новые военные поставки Украине
Посол Украины в Германии счел цинизмом призывы к мирным переговорам
Польша захотела активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию
Хмельницкая епархия на Украине заявила о подготовке к захвату собора
Работница «Москва-Сити» пожаловалась на домогательства ключника
Умер японский композитор и обладатель «Оскара» Рюити Сакамото
В США заявили об эпической катастрофе на Украине из-за вмешательства Байдена
Чемпионка Уимблдона оценила решение вернуть россиян на турнир
Эксперт Хвостов дал советы девятиклассникам с плохим аттестатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.