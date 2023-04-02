Стало известно о ранении мирного жителя при обстреле ДНР со стороны Украины

Представительство в СЦКК: ВСУ за сутки 18 раз обстреливали ДНР, ранен мирный житель

Украинские войска за минувшие сутки выпустили 97 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ствольную артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, они использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Как уточнили в представительстве, зафиксировано 18 обстрелов, выпущено 97 боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Еленовка, Яковлевка и Ясиноватая.

В результате обстрелов со стороны Украины ранен мирный житель. Кроме того, разрушено домостроение.

Ранее стало известно об обстреле ВСУ Донецка. Украинские военные выпустили по городу восемь снарядов калибра 155 миллиметров.