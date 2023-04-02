Киев решил принудительно эвакуировать детей из Славянска

Украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из Славянска в кратчайшие сроки

Киев решил принудительно эвакуировать детей из города Славянска, расположенного на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики (ДНР), пишет «Укринформ».

Как уточнило издание, принудительно будут вывозиться несовершеннолетние, находящиеся под опекой и попечительством. Власти отметили, что «опекуны обязаны выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки». В случае отказа, их лишат обязанностей опеки или попечительства, и детей эвакуируют принудительно.

Журналисты уточнили, что в Славянске живут 23 семьи, воспитывающих сирот и детей, родителей которых лишили прав.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают большое количество техники и резервов в сторону Славянска.