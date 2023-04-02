Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:19, 2 апреля 2023Бывший СССР

Киев решил принудительно эвакуировать детей из Славянска

Украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из Славянска в кратчайшие сроки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Киев решил принудительно эвакуировать детей из города Славянска, расположенного на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики (ДНР), пишет «Укринформ».

Как уточнило издание, принудительно будут вывозиться несовершеннолетние, находящиеся под опекой и попечительством. Власти отметили, что «опекуны обязаны выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки». В случае отказа, их лишат обязанностей опеки или попечительства, и детей эвакуируют принудительно.

Журналисты уточнили, что в Славянске живут 23 семьи, воспитывающих сирот и детей, родителей которых лишили прав.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают большое количество техники и резервов в сторону Славянска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суд отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца
В Польше заявили о неэффективности механизма изоляции России
Врач рассказал об опасности сухих шампуней с бензолом
Врач предупредила об опасности популярного препарата для похудения
Полковник рассказал о двух направлениях для контратаки ВСУ
Комбат ДНР сообщил об отбивших атаку ВСУ бывших украинских полицейских
Киев решил принудительно эвакуировать детей из Славянска
В Британии предупредили о риске роста преступности из-за вооружения с Украины
WSJ обратилась к российским властям с требованием освободить журналиста
Македонская православная церковь отказалась сослужить с раскольниками из ПЦУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.