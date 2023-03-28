В ЛНР заявили о переброске техники и резервов ВСУ в сторону Славянска

Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают технику и резервы в сторону Славянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают большое количество техники и резервов в сторону Славянска. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, через Купянск проходит большое число колонн ВСУ, часть из которых идет в сторону Новоселовского, а другая в сторону Изюма. «Также, по словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой вооруженных формирований Украины», — рассказал Марочко.