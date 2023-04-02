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02:30, 2 апреля 2023Мир

Египет и Сирия решили восстановить дипломатические отношения

WSJ: Египет и Сирия ведут переговоры о восстановлении дипломатических отношений

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Египет и Сирия ведут предварительные переговоры о полном восстановлении дипломатических отношений, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, стороны хотят восстановить отношения спустя более чем 10 лет после их разрыва. Журналистам стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Сирии Башар Асад могут встретиться в апреле. Министры также договорились «активизировать связи между двумя странами на различных уровнях».

Ранее Сирия разрешила российским самолетам пролетать через свое небо. Росавиация обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и местное правительство сразу же его выдало.

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Марина Совина
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