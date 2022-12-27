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11:01, 27 декабря 2022Путешествия

Сирия разрешила российским самолетам пролетать через свое небо

САР: Сирия позволила гражданским самолетам России летать через свое воздушное пространство

Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Сирия позволила российским пассажирским лайнерам пролетать через свое небо. Об этом РИА Новости рассказал глава сирийской службы гражданской авиации (САР) Басем Мансур.

По его словам, Росавиация обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и местное правительство сразу же его выдало. «Сирия попросила Россию предоставить ей график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждем ответа от российской стороны», — пояснил Мансур.

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Более того, глава сирийской авиационной службы подчеркнул, что страна в состоянии обеспечить безопасный пролет российских воздушных судов через ее воздушное пространство. Собеседник агентства также отметил, что в настоящее время через Сирию в Иорданию и Ливан летают самолеты кипрской, ливанской, иорданской и иракской авиакомпаний.

Ранее в декабре несколько летающих в Египет российских авиакомпаний, среди которых NordWind, «Икар» и iFly, обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет. Проблемы с построением маршрутов возникли после того, как Иордания, Турция, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор лайнерам с двойной регистрацией.

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Фариза Бацазова
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