Сирия разрешила российским самолетам пролетать через свое небо

САР: Сирия позволила гражданским самолетам России летать через свое воздушное пространство

Сирия позволила российским пассажирским лайнерам пролетать через свое небо. Об этом РИА Новости рассказал глава сирийской службы гражданской авиации (САР) Басем Мансур.

По его словам, Росавиация обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и местное правительство сразу же его выдало. «Сирия попросила Россию предоставить ей график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждем ответа от российской стороны», — пояснил Мансур.

Более того, глава сирийской авиационной службы подчеркнул, что страна в состоянии обеспечить безопасный пролет российских воздушных судов через ее воздушное пространство. Собеседник агентства также отметил, что в настоящее время через Сирию в Иорданию и Ливан летают самолеты кипрской, ливанской, иорданской и иракской авиакомпаний.

Ранее в декабре несколько летающих в Египет российских авиакомпаний, среди которых NordWind, «Икар» и iFly, обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет. Проблемы с построением маршрутов возникли после того, как Иордания, Турция, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор лайнерам с двойной регистрацией.