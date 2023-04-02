На Украине из-за обстрела перестала работать одна из теплоэлектростанций

Украинская теплоэлектростанция перестала работать, получив повреждения при обстреле

Одна из украинских теплоэлектростанций перестала работать, получив повреждения при обстреле. Об этом сообщили представители энергохолдинга ДТЭК в Telegram.

«Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии», — уточнили в пресс-службе, отметив, что специалисты приступят к устранению последствий атаки после окончания обстрела.

При этом в украинском энергохолдинге не стали уточнять, о какой именно ТЭС идет речь.

Ранее на Украине заявили о возможности экспорта электроэнергии.