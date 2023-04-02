Авиакомпании Ближнего Востока возобновили прием российских Visa и MasterCard

«Известия»: Air Arabia и Emirates возобновили прием российских карт Visa и MasterCard

Авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием российских карт Visa и MasterCard для оплаты билетов. Об этом стало известно «Известиям».

Уточняется, что провести платеж можно через систему быстрых платежей (СБП) с помощью ссылки. Для этого путешественнику нужно оформить бронирование на сайте и обратиться в службу поддержки для перечисления средств.

Также российский «пластик» принимают в Emirates. Для совершения покупки придется запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать пришедший QR-код для перевода денег. При этом транзакцию необходимо провести как минимум за 10 дней до вылета.

Помимо этого путешественникам придется заплатить дополнительную комиссию за выпуску билета при покупке у Fly Dubai и Emirates. В первом случае сумма сбора составит две тысячи рублей, во втором — 1,5 тысячи рублей с человека.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines снова начала принимать оплату российскими картами.