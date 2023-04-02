На Украине погиб наемник из Франции

На Украине погиб служивший в иностранном легионе ВСУ наемник из Франции

Министерство иностранных дел Франции подтвердило информацию о гибели французского гражданина, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в рядах Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Le Monde.

Французский МИД вновь напомнил гражданам страны, что поездки на Украину не безопасны и рекомендовал воздержаться от них.

Имя французского военного не раскрывают, Le Monde называет его «Т.». Он стал восьмым гражданином Франции, который погиб во время боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что в Донбассе была уничтожена группа французских наемников, воюющих в составе иностранного легиона.

По словам российского военнослужащего, его подразделение столкнулось с наемниками из Франции около месяца назад. Части наемников удалось спастись, они убежали.