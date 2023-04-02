Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 2 апреля 2023Мир

На Украине погиб наемник из Франции

На Украине погиб служивший в иностранном легионе ВСУ наемник из Франции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство иностранных дел Франции подтвердило информацию о гибели французского гражданина, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в рядах Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Le Monde.

Французский МИД вновь напомнил гражданам страны, что поездки на Украину не безопасны и рекомендовал воздержаться от них.

Имя французского военного не раскрывают, Le Monde называет его «Т.». Он стал восьмым гражданином Франции, который погиб во время боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что в Донбассе была уничтожена группа французских наемников, воюющих в составе иностранного легиона.
По словам российского военнослужащего, его подразделение столкнулось с наемниками из Франции около месяца назад. Части наемников удалось спастись, они убежали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Жулин рассказал о получении сообщения от Костомарова
На Украине погиб наемник из Франции
Маск назвал материалы NYT неинтересной пропагандой
Врач предупредил об опасности для здоровья распространенной позы
В Крыму предложили взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине
В США предупредили Украину о скрытом потенциале России
На месте предполагаемого строительства мечети в Москве собрались сотни людей
В России отреагировали на желание Украины переименовать Севастополь
Многоквартирный дом в Мелитополе получил повреждения в результате обстрела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.