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23:29, 2 апреля 2023Мир

Глава МАГАТЭ посетит Россию в ближайшие дни

В МИД Италии сообщили, что глава МАГАТЭ Гросси посетит Россию в ближайшие дни
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Stringer / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается посетить Москву в ближайшие дни. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Италии по итогам телефонного разговора Гросси с вице-премьером и главой ведомства страны Антонио Таяни, передает РИА Новости.

Стороны обсудили украинский конфликт, в частности, ситуацию с Запорожской АЭС. Отмечается, что глава МАГАТЭ предоставил «обновленную информацию о перспективе создания вокруг станции свободной зоны, подлежащей особой международной защите».

По данным министерства, Таяни подтвердил, что правительство Италии решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси намерен предпринять в ближайшие дни в России.

29 марта Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Гендиректор агентства находился с рабочим визитом на станции. Отмечалось, что его сопровождало руководство ЗАЭС и ответственный технический персонал. Визит продлился менее одного дня.

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Марина Совина
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