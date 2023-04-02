В Херсонской области раскрыли ячейку террористов

Сальдо: в Херсонской области раскрыли террористов, планировавших теракты в Новой Каховке

Правоохранительные органы в Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, планировавших совершить теракты в людных местах в городе Новая Каховка. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, в субботу, 1 апреля, в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов. Они пытались организовать теракты в местах массового скопления людей в Новой Каховке.

«Обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме. Взрывчатые вещества изъяты и уничтожены», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль.