Дизайнер назвал «убивающие» интерьер квартиры цвета

Дизайнер Александр Осипов рассказал, что коричневый цвет делает помещения мрачными

Розовый цвет делает интерьер слишком женственным, рассказал дизайнер и архитектор Александр Осипов. Он назвал «Ленте.ру» этот и другие оттенки, «убивающие» интерьер.

Осипов отметил, что мода на смелые и неожиданные оттенки быстро проходит, поэтому при планировании ремонта нужно отказываться от таких цветов. Одним из них является ярко-розовый. «Этот цвет был одним из самых популярных оттенков последних сезонов. Но этому формально модному оттенку не место в помещениях, кроме спальни, — говорит дизайнер. — Розовый цвет отделки в гостиной, например, может сделать комнату слишком женственной. Если вы стремитесь к нежному интерьеру, выбирайте приглушенные пастельные оттенки».

Коричневый цвет также лучше не привносить в интерьер квартиры или по крайней мере гостиной, добавил собеседник «Ленты.ру». Большое количество коричневого цвета может «утяжелить» помещение и придать ему мрачный вид, особенно если комната выходит на северную сторону и в нее не попадает много естественного света. По его словам, если есть желание сделать интерьер темным, то лучше выбрать темно-синий оттенок.

Отдельные вкрапления черного цвета часто бывают уместны, но слишком много черного может сделать пространство подавляющим, мрачным и тесным. Серый цвет, напоминающий дождевую тучу, — также не самое удачное решение. У этих мрачных оттенков нет ни одного положительного влияния на психику. Выбирайте такие тона, которые будут настраивать на хорошие самочувствие и настроение Александр Осипов дизайнер, архитектор

Осипов обратил внимание, что яркие неоновые цвета подходят для отелей, ресторанов, галерей, однако в квартирах, и тем более спальнях, такие цвета излишни. Эти смелые оттенки навязчивы, отвлекают от повседневного времяпрепровождения дома.

Красный цвет ассоциируется с агрессией, и не подходит для отдыха и сна, для дома уместнее более спокойные оттенки. А, если хочется добавить немного яркости, то это можно сделать с помощью нейтральных красок с вкраплениями яркого цвета, подвел итог дизайнер.

Ранее Александр Осипов рассказал, какие детали русского стиля привлекают зарубежных дизайнеров. Он отметил, что им нравятся ковры, темное дерево и зеркала.