Минфин Украины: стоимость пасхальной корзины выросла на 23 процента

На Украине выросла стоимость пасхальной корзины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Цена пасхальной корзины выросла на 23 процента: если в прошлом году ее стоимость составляла 972 гривны (2067 рублей), то в этом — не менее 1202 (2557 рублей) гривен.

По данным заместителя главы всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, цены в стране растут стабильно каждый месяц, в особенности на мясные и молочные продукты, до праздника Пасхи ожидается рост еще до семи процентов. «Рост цен значительно выше платежеспособности украинцев», — сказал Марчук.

Ранее сообщалось, что огурцы и помидоры на Украине подорожали в два раза за последние четыре месяца. По данным Министерства финансов Украины, в ноябре 2022 года огурцы стоили 92 гривны (190 рублей) за килограмм, а помидоры — 73 гривны (151 рубль) за килограмм. В марте 2023-го они подорожали до 200 и 123 гривен соответственно. По прогнозам, рост цен продолжится — к маю овощи могут стоить больше еще на 25-30 процентов.