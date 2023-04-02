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10:17, 2 апреля 2023Бывший СССР

На Украине выросла стоимость пасхальной корзины

Минфин Украины: стоимость пасхальной корзины выросла на 23 процента
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Michal Balog / Unsplash

На Украине выросла стоимость пасхальной корзины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Цена пасхальной корзины выросла на 23 процента: если в прошлом году ее стоимость составляла 972 гривны (2067 рублей), то в этом — не менее 1202 (2557 рублей) гривен.

По данным заместителя главы всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, цены в стране растут стабильно каждый месяц, в особенности на мясные и молочные продукты, до праздника Пасхи ожидается рост еще до семи процентов. «Рост цен значительно выше платежеспособности украинцев», — сказал Марчук.

Ранее сообщалось, что огурцы и помидоры на Украине подорожали в два раза за последние четыре месяца. По данным Министерства финансов Украины, в ноябре 2022 года огурцы стоили 92 гривны (190 рублей) за килограмм, а помидоры — 73 гривны (151 рубль) за килограмм. В марте 2023-го они подорожали до 200 и 123 гривен соответственно. По прогнозам, рост цен продолжится — к маю овощи могут стоить больше еще на 25-30 процентов.

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Алевтина Запольская
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