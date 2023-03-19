В «Украинской аграрной ассамблее» заявили, что цены на огурцы и помидоры выросли в 2 раза

Огурцы и помидоры на Украине подорожали в два раза за последние четыре месяца. Об этом рассказал глава организации «Украинская аграрная ассамблея» Александр Гапон, пишут «Известия».

Эксперт считает, что это произошло на фоне импорта овощей из Израиля и Турции и нехватки в стране складов для их хранения. «Это нонсенс, что мы весной ориентируемся на импортные овощи», — заявил Гапон. Специалист отметил, что только в этом году власти выделили 315 миллионов гривен (652 миллионов рублей) на строительство критического хозяйства. Однако чтобы проблема роста цен не возникла, этим надо было заниматься все предыдущие годы, подчеркнул эксперт.

По данным министерства финансов Украины, в ноябре 2022 года огурцы стоили 92 гривны (190 рублей) за килограмм, а помидоры — 73 гривны (151 рубль) за килограмм. В марте 2023-го они подорожали до 200 и 123 гривен соответственно. По прогнозам Гапона, рост цен продолжится — к маю овощи могут стоит больше еще на 25-30 процентов.

Ранее стало известно, что на Украине подорожали молочные продукты, овощи и макаронные изделия. По данным экспертов, на динамику цен влияют в том числе перебои в электроснабжении. Чтобы не останавливать производство на время отключений и обеспечить работу оборудования, предприятия вынуждены массово закупать и использовать генераторы, что отражается на конечной стоимости продуктов.