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23:41, 9 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об очередном подорожании продуктов на Украине

«Страна.ua»: на Украине снова подорожали молочные продукты, овощи и макароны

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

На Украине в очередной раз подорожали популярные продукты питания. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Сообщается о росте стоимости молочных продуктов, овощей и макаронных изделий. Издание отмечает, что на ценах сказываются в том числе перебои в электроснабжении. Чтобы не останавливать производство на время отключений и обеспечить работу оборудования, предприятия вынуждены массово закупать и использовать генераторы, что отражается на конечной стоимости продуктов.

По расчетам «Страна.ua», стоимость электроэнергии, вырабатываемой генераторами, может в три раза превышать стоимость сетевой. Таким образом, у высокотехнологичных производств просто нет другого выбора.

Ранее сообщалось, что стоимость продуктов питания на Украине с начала 2022 года выросла в среднем на четверть. При этом инфляция в стране превысила 23 процента. В конце июля регулятор девальвировал гривну и понизил курс национальной валюты к доллару на 25 процентов — до 36,56 гривны.

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Екатерина Подвигина
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