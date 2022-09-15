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Стало известно о резком подорожании продуктов на Украине

«Страна.ua» заявила о подорожании продуктов питания на Украине на 25% с начала 2022 года

Фото: Unsplash

Стоимость продуктов питания на Украине с начала 2022 года выросла в среднем на четверть, заявила «Страна.ua» со ссылкой на Госстат страны.

Издание заявило о подорожании продуктов питания на 25 процентов. Накануне, 13 сентября, кабмин Украины утвердил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20 процентов ВВП.

Ранее на Украине допустили инфляцию на уровне 30 процентов. С таким прогнозом выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабинета министров, посвященного обсуждению проекта государственного бюджета на 2023 год. «Инфляция может достигнуть 30 процентов, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», — отметил он.

Инфляция на Украине превысила 23 процента. В конце июля регулятор девальвировал гривну и понизил курс национальной валюты к доллару на 25 процентов — до 36,56 гривны. Сейчас Нацбанк Украины держит ключевую ставку на самом высоком уровне с 2015 года.

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Марина Совина
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