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18:27, 2 апреля 2023Россия

Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии

Путин заявил, что Союзное государство РФ и Белоруссии является локомотивом интеграции

Фото: Alexei Babushkin / Kremlin / Reuters

Союзное государство России и Белоруссии — локомотив интеграции на евразийском пространстве. Телеграммой с таким заявлением в воскресенье, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Полный текст послания опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что к настоящему моменту Москва и Минск добились равенства прав своих граждан в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы.

«Планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов», — указал глава государства в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Путин направил поздравление с Днем единения народов двух стран своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

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Варвара Кошечкина
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