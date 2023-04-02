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09:15, 2 апреля 2023Россия

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Путин направил Лукашенко поздравление с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравление с Днем единения народов двух стран. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Как отметил в своем послании глава государства, Москва и Минск продолжают совершенствовать механизмы Союзного государства и развивать сотрудничество на всех направлениях.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что дальнейшее укрепление связей между Россией и Белоруссией отвечает интересам народов обеих стран.

Ранее Лукашенко в своем поздравлении отметил, что Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства. В частности, он указал, что Москва и Минск совместно осваивают космос и строят атомные станции.

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Варвара Кошечкина
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