Лукашенко заявил о наращивании потенциала Союзного государства

Александр Лукашенко: Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства

Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. На это он указал в поздравлении с Днем единения народов двух стран.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, а также ведут уникальные высокотехнологичные разработки. «Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве», — подчеркнул он.

Президент Белоруссии также отметил, что неразрывность белорусско-российской дружбы основана «на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 5 апреля, за день до запланированного на 6 апреля заседания Высшего госсовета Союзного государства. На заседании лидеры стран на фоне действий недружественных стран затронут в том числе темы, связанные с безопасностью.