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11:27, 2 апреля 2023Мир

Шри-Ланка расширит сотрудничество с Россией

Шри-Ланка планирует закупать в России вагоны и локомотивы и запчасти к ним

Фото: Daniel Klein / Unsplash

Власти Шри-Ланки расширят сотрудничество с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Страна планирует закупать вагоны и локомотивы и запчасти к ним. Из РФ также приедут специалисты по их ремонту.

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана подчеркнул, что железные дороги страны одни из старейших в Азии, что усложняет их обслуживание.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки обсуждают с Москвой возможность прямых поставок нефти из России. Посол республики в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге отметила, что страна делает все возможное, чтобы укрепить отношения с Москвой. По ее словам, несмотря на уменьшение объемов торговли между странами на фоне экономического кризиса, планируется увеличить ее во многих направлениях.

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Алевтина Запольская
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