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12:46, 2 апреля 2023Бывший СССР

Многоквартирный дом в Мелитополе получил повреждения в результате обстрела

Многоквартирный дом в Мелитополе получил повреждения в результате обстрела ВСУ

Фото: РИА Новости

Многоквартирный дом в Мелитополе получил повреждения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Повреждена кровля и остекление дома, по предварительной информации, получил ранения местный житель.

В пресс-службе городской администрации уточняют, что после обстрела в больницы города попало шесть человек. Мирные граждане госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее ВСУ обстреляли железнодорожное депо. Представитель экстренных служб, что в результате атаки имеются повреждения и отсутствуют пострадавшие.

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Алевтина Запольская
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