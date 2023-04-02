Многоквартирный дом в Мелитополе получил повреждения в результате обстрела

Многоквартирный дом в Мелитополе получил повреждения в результате обстрела ВСУ

Многоквартирный дом в Мелитополе получил повреждения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Повреждена кровля и остекление дома, по предварительной информации, получил ранения местный житель.

В пресс-службе городской администрации уточняют, что после обстрела в больницы города попало шесть человек. Мирные граждане госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее ВСУ обстреляли железнодорожное депо. Представитель экстренных служб, что в результате атаки имеются повреждения и отсутствуют пострадавшие.