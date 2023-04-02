В Сочи нашли пропавших два дня назад пятерых детей

В Сочи нашли живыми пятерых детей, пропавших два дня назад

Пятерых детей, которые пропали два дня назад в Адлерском районе Сочи, нашли живыми. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили РИА Новости в администрации города.

«Завершен поиск сбежавших детей. Мальчики найдены. С детьми все в порядке», — рассказали в администрации.

Там уточнили, что для поиска детей был создан оперативный штаб. В результате мальчиков удалось обнаружить на улице Ленина в Адлерском районе. При этом было установлено, что противоправных действий в отношении них не совершалось.

Как пояснили изданию «Подъем» в региональном главке МВД, дети ночевали в заброшенном автомобиле. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

О том, что в Сочи пропали пятеро детей, стало известно ранее 2 апреля. Сообщалось, что 31 марта мальчики в возрасте 8-13 лет ушли на прогулку, но домой так и не вернулись. В течение суток родители искали их самостоятельно, а затем обратились в полицию.