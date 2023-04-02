Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:51, 2 апреля 2023Силовые структуры

В Сочи пропали пятеро детей

В Сочи полиция ищет пятерых детей, не вернувшихся с прогулки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полиция в Сочи ищет пятерых детей, которые пропали 31 марта. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили ТАСС в администрации города.

Там уточнили, что речь идет о мальчиках в возрасте от 8 до 13 лет. 31 марта они отправились на прогулку в Адлерском районе, но домой не вернулись.

По словам очевидцев, последний раз детей видели, когда они купались в бассейне при гостинице «Аврора». В какой-то момент им сделали замечание, после чего мальчики убежали.

«Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне, вечером 1 апреля, обратились в полицию», — рассказали в администрации.

Там добавили, что в настоящее время, помимо сотрудников полиции, к поискам привлечены казаки, спасатели и волонтеры. Всего задействовано свыше 70 человек.

В марте в Воронеже пропала десятилетняя школьница, которая вышла из дома и не вернулась назад. Спустя какое-то время девочку нашли живой и вернули родителям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Названо условие отказа Запада от помощи Украине
Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне Китая против США
Назван средний возраст вступающих в первый брак россиян
В Сочи пропали пятеро детей
В США дали оценку позиции западных стран по украинскому конфликту
Москвичи оценили новый магазин на месте H&M на Тверской улице
Украинское зерно вызвало недовольство в Европе
Российский форвард забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
В Госдуме заявили о деградации политической системы Запада и ее лидеров
На Украине выросла стоимость пасхальной корзины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.