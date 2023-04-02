В Сочи пропали пятеро детей

В Сочи полиция ищет пятерых детей, не вернувшихся с прогулки

Полиция в Сочи ищет пятерых детей, которые пропали 31 марта. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили ТАСС в администрации города.

Там уточнили, что речь идет о мальчиках в возрасте от 8 до 13 лет. 31 марта они отправились на прогулку в Адлерском районе, но домой не вернулись.

По словам очевидцев, последний раз детей видели, когда они купались в бассейне при гостинице «Аврора». В какой-то момент им сделали замечание, после чего мальчики убежали.

«Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне, вечером 1 апреля, обратились в полицию», — рассказали в администрации.

Там добавили, что в настоящее время, помимо сотрудников полиции, к поискам привлечены казаки, спасатели и волонтеры. Всего задействовано свыше 70 человек.

В марте в Воронеже пропала десятилетняя школьница, которая вышла из дома и не вернулась назад. Спустя какое-то время девочку нашли живой и вернули родителям.