В российском городе пропала десятилетняя школьница

В Воронеже пропала десятилетняя школьница, которая вышла из дома и не вернулась назад

В Воронеже пропала десятилетняя школьница, которая вышла из дома и не вернулась назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на воронежский поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Пятнадцатого марта 2023 года около 12:00 (15 марта, по московскому времени) ушла из дома и не вернулась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка ушла из дома с рюкзаком, в темно-синей куртке с единорогами, темно-синих спортивных штанах, шапке с белым помпоном и черных ботинках.

Однако вскоре девочку нашли. «Найдена, жива!», — рассказали в организации.

Ранее в Москве женщина оставила своего годовалого ребенка подруге и не вернулась за ним. В полицию обратилась россиянка, которая сообщила, что ее 33-летняя подруга оставила годовалого мальчика и более двух дней не забирает его.