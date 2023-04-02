Политолог назвал две главные кандидатуры на пост генсека НАТО

Военный аналитик Михайлов предрек пост генсека НАТО Бену Уоллесу или фон дер Ляйен

Пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга может занять глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен или министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом в беседе с Ura.ru заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По его мнению, кандидатуру премьер-министра Эстонии Кайи Каллас нельзя воспринимать всерьез, то же самое касается и министра финансов Канады Христи Фриланд. «Так что основное противостояние будет между фон дер Ляйен и Уоллесом», — считает Михайлов.

При этом он усомнился в способности главы ЕК справиться с этой ролью, поскольку у нее недостаточно профессионального опыта. Военный аналитик отметил, что она была министром обороны Германии, однако под ее руководством армия страны не была готова к защите от внешней агрессии.

Он добавил, что Уоллес также не подходит на эту должность из-за нехватки профессионализма, но тот факт, что он мужчина, по мнению политолога, является его преимуществом, поэтому возглавить НАТО лучше ему.

В феврале Столтенберг подтвердил уход с поста генерального секретаря НАТО будущей осенью. Он выразил надежду, что альянс найдет достойного человека на эту должность.