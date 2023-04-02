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07:21, 2 апреля 2023Россия

Политолог назвал две главные кандидатуры на пост генсека НАТО

Военный аналитик Михайлов предрек пост генсека НАТО Бену Уоллесу или фон дер Ляйен

Фото: Xander Heinl / Globallookpress.com

Пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга может занять глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен или министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом в беседе с Ura.ru заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По его мнению, кандидатуру премьер-министра Эстонии Кайи Каллас нельзя воспринимать всерьез, то же самое касается и министра финансов Канады Христи Фриланд. «Так что основное противостояние будет между фон дер Ляйен и Уоллесом», — считает Михайлов.

При этом он усомнился в способности главы ЕК справиться с этой ролью, поскольку у нее недостаточно профессионального опыта. Военный аналитик отметил, что она была министром обороны Германии, однако под ее руководством армия страны не была готова к защите от внешней агрессии.

Он добавил, что Уоллес также не подходит на эту должность из-за нехватки профессионализма, но тот факт, что он мужчина, по мнению политолога, является его преимуществом, поэтому возглавить НАТО лучше ему.

В феврале Столтенберг подтвердил уход с поста генерального секретаря НАТО будущей осенью. Он выразил надежду, что альянс найдет достойного человека на эту должность.

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Варвара Кузьмина
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