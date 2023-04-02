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06:00, 2 апреля 2023Мир

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием

ЦТАК: КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием в ответ на провокации
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

США и Южной Корее стоит помнить о цене своих военных провокаций, решение Северной Кореи о применении ядерного оружия может измениться, если сдерживание войны не даст результата. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), передает ТАСС.

«США и их последователи никогда не должны забывать о том факте, что другая сторона является государством, на практике обладающим возможностями ядерной атаки, а также о той особенности нашего народа и армии КНДР, что они не делают пустых заявлений», — говорится в сообщении. Отмечается, что КНДР будет реагировать соответствующе на «прямые военные провокации», в связи с чем Пхеньян призывает Вашингтон и Сеул задуматься о цене своих действий, если они не хотят «страшной трагедии».

ЦТАК описывает многочисленные военные учения США и Южной Кореи за последнее время. Подчеркивается, что заявления Южной Кореи об оборонительном характере обучений не способы «скрыть истинное агрессивное лицо провокаторов и военную природу альянса».

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова применить ядерное оружие в любое время и в любом месте. Соответствующее заявление он сделал во время посещения завода по производству ядерных бомб.

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Марина Совина
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