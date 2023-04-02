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11:59, 2 апреля 2023Россия

В одной из шахт Ростовской области произошло задымление

В Ростовской области в шахте «Обуховская» произошло задымление, эвакуированы 200 человек

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В угледобывающей шахте «Обуховская», расположенной в шести километрах от города Зверева Ростовской области, произошло задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что задымление зафиксировали на центральной промежуточной подстанции, находящейся на глубине 190 метров. «В забое находятся 229 человек, в настоящее время проводится их эвакуация», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, открытого горения не наблюдается, запущена вентиляционная система. Предварительно, пострадавших нет. На месте происшествия работает нештатное аварийно-спасательное формирование, ожидается прибытие горноспасателей.

В конце декабря 2022 года на нефтедобывающей шахте в Республике Коми произошло задымление. По информации МЧС, инцидент случился в нефтешахте № 3 в поселке Ярега городского округа Ухта. Задымление зафиксировали в уклонном блоке 2Т-4.

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Варвара Кошечкина
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