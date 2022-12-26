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16:07, 26 декабря 2022Россия

На российской нефтяной шахте произошло задымление

На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление, на место направлены спасатели

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Коми / ТАСС

На нефтедобывающей шахте в Республике Коми произошло задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По информации ведомства, инцидент случился около 14:55 мск в понедельник, 26 декабря, в нефтешахте №3 в поселке Ярега городского округа Ухта. Задымление зафиксировано в уклонном блоке 2Т-4.

На место ЧП направлены военизированные горноспасательные части, а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

12 июня сообщалось, что на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление на глубине 320 метров. В момент ЧП под землей находились 55 шахтеров. Позднее выяснилось, что открытого горения в шахте не наблюдалось.

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Варвара Кошечкина
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