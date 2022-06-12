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На шахте в Якутии произошло задымление

МЧС сообщило о задымлении на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление на глубине 320 метров. Об этом сообщает портал ЯСИА.

В момент ЧП под землей находились 55 шахтеров. Два отделения военизированной горно-спасательной части и силы Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона вывели работников на поверхность. Пострадавших нет.

Позднее выяснилось, что открытого горения в шахте не наблюдалось.

5 июня схожее ЧП произошло на руднике «Комсомольский» в городе Норильске Красноярского края. Тогда в МЧС уточнили, что источником задымления стала погрузочно-доставочная машина.

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Марина Совина
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