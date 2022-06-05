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На российском руднике произошло задымление

В Норильске эвакуировали работников рудника «Комсомольский» из-за задымления

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На руднике «Комсомольский» в городе Норильске Красноярского края произошло задымление. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье, 5 июня, на одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины.

В результате работа шахты была временно приостановлена, спасатели провели эвакуацию работников. Информации о пострадавших не поступало.

23 апреля в результате взрыва на подземном руднике в Оренбургской области погибли три человека. 88 работников российского предприятия успели эвакуироваться самостоятельно. Причиной случившегося могло стать нарушение техники безопасности.

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Варвара Кошечкина
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