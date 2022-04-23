Названа предварительная причина взрыва на российском руднике

ТАСС: причиной взрыва на руднике в Оренбуржье могло стать нарушение техники безопасности

Судьба трех сотрудников рудника в Оренбургской области, где в субботу, 23 апреля, произошел взрыв, не известна, с ними отсутствует связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его информации, в шахте в момент взрыва находился 91 человек, 88 из них вышли самостоятельно на поверхность, никому из эвакуированных рабочих медицинская помощь не понадобилась. С тремя рабочими российского предприятия связь отсутствует.

Собеседник агентства также назвал предварительную причину происшествия. Ею могло стать нарушение техники безопасности при проведении горно-взрывных работ.

Об инциденте сообщил Telegram-канал «112». По его данным, взрыв произошел на предприятии «Гайский ГОК». 88 работников российского предприятия успели эвакуироваться самостоятельно, еще трое найдены без признаков жизни. В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате взрыва три человека пропали без вести, с ним потеряна связь.