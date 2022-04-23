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В России на подземном руднике произошел взрыв

«112»: три человека погибли при взрыве на подземном руднике в Оренбургской области

Фото: pixabay.com

В результате взрыва на подземном руднике в Оренбургской области погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на предприятии «Гайский ГОК». 88 работников российского предприятия успели эвакуироваться самостоятельно, еще трое найдены без признаков жизни. На месте работают экстренные службы.

В свою очередь источник ТАСС утверждает, что в результате взрыва три человека пропали без вести, связь с ними отсутствует.

Ранее в Кемеровской области в цеху углеобогатительной фабрики «Анжерская» произошел пожар. Россияне самостоятельно эвакуировались из цеха горно-обогатительной фабрики. Предварительно, никто не пострадал. В экстренных службах уточнили, что на предприятии загорелась транспортная лента центральной галереи.

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Марина Совина
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