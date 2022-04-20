На российской углеобогатительной фабрике произошел пожар

На углеобогатительной фабрике «Анжерская» в Кузбассе произошел пожар в цеху

В Кемеровской области в цеху углеобогатительной фабрики «Анжерская» произошел пожар. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что россияне самостоятельно эвакуировались из цеха горно-обогатительной фабрики. Предварительно, никто не пострадал.

По данным МЧС, пожарные ликвидировали горение на площади 50 квадратных метров.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, из российской фабрики эвакуировали свыше 150 человек. Собеседник агентства уточнил, что там загорелась транспортная лента центральной галереи.

В апреле в Кузбассе в шахте «Талдинская-западная-1» обрушилась порода. Из-за ЧП внутри оказались заблокированы двое работников — их вывели на поверхность. Помимо этого, на шахте «Осинниковская» в конце марта произошел выброс угля. Тогда из шахты эвакуировали 118 горняков, еще один шахтер не смог подняться на поверхность.