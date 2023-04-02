Привыкшей к сексу без оргазма 62-летней женщине дали совет

Специалист по отношениям Грин призвала лишенную оргазмов женщину изучить эрогенные зоны

Женщине, лишенной оргазмов, следует изучить свои эрогенные зоны, говорит специалист по отношениям и писатель Джейн Грин. Она в авторской колонке для Daily Mail дала совет, как 62-летней женщине получать удовольствие от секса.

За советом к специалисту обратилась женщина, состоящая 41 год в браке. Она рассказала, что любит мужа, так же как и в день знакомства, и счастлива с ним. Однако она призналась, что за все время брака ни разу не испытала оргазма с ним. Она призналась, что понимает, что секс — не только погоня за пиком удовольствия, однако не может избавиться о мысли, что упускает что-то важное в жизни.

Когда я стала старше, научилась ценить то, что у меня есть в жизни, а не сожалеть о том, чего мне не хватает. Поэтому кажется глупым, что я поднимаю эту тему. Тем более что через 41 год я даже не знаю, как говорить на эту тему с мужем женщина, не испытывающая оргазмов

«Может быть, я одна из тех, кто в принципе не может испытывать оргазм? Я боюсь разговора с мужем как разорвавшейся бомбы», — рассказала она.

Грин отметила, что позитив в словах женщины радует. И разговор с любимым мужем, скорее всего, не принесет разрушительных последствий.

Это распространенное явление. Только 10 процентов женщин достигают оргазма легко. На это влияют проблемы, гормоны, лекарства, депрессия... Нужно обнаружить и знать свои эрогенные зоны Джейн Грин специалист по отношениям

Специалист по отношениям посоветовала даме начать изучать свое тело, эрогенные зоны и получать удовольствие без участия супруга. «Если вы не мастурбируете, сейчас самое время начать. Когда вы полностью расслабитесь, поймете, что вам нравится», — сказала Грин.

Также она пояснила, что можно обратиться за советом к сексопатологу. Но, даже если это не сработает, нужно помнить, что отсутствие оргазмов не сигнал к тому, что с женщиной что-то не в порядке. Счастливая и здоровая сексуальная жизнь, совместная близость являются более важными вещами, чем оргазм, заключила специалист по отношениям.

Ранее Джейн Грин дала совет мужчинам, разрывающимся между двумя женщинами. Она порекомендовала расстаться с обеими.