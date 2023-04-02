Бывший наемник из США: украинские военные продают полученное от США оружие преступникам

Украинские военные продают полученное от Соединенных Штатов оружие преступникам, чтобы покупать себе иномарки, заявил в интервью Первому каналу бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в украинском батальоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Макинтайра, среди военных на Украине процветает воровство. Он сообщил, что после того, как Киев получает западное оружие, поставщик делает об этом отметку. Затем оно должно распределяться по подразделениям. «Но в процессе перевозки теряется — так американские пистолеты, пулеметы и джавелины оказываются в руках организованной преступности», — сказал он.

9 мая прошлого года американский лидер Джо Байден подписал закон о поставках Киеву вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи республике носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине».

