Комбат ДНР Ходаковский заявил, что бывшие полицейские Украины отбили атаку ВСУ

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил об отбитой двумя бывшими украинскими сотрудниками ГАИ атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, вместе со полицейскими находился тяжелораненый морской пехотинец. Они стойко держались и бились, пока противник не отступил, и лишь после этого приступили к эвакуации бойца.

Ходаковский уточнил, что стражи порядка ранее подчинялись Киеву, но после перехода территорий под контроль российских войск не стали уходить с отступающими ВСУ.

1 апреля Герой России, командир мотострелковой роты Николай Ткач, получивший «Золотую Звезду» от министра обороны Сергея Шойгу, рассказал, как его подразделение захватило позиции ВСУ. «С подразделением выдвинулись на высотку, дошли до нужного рубежа. Там мы держались три дня. Выдержали артиллерию противника. После этого начали продвигаться. Получилось у нас с левого фланга обойти противника. Захватить его получалось даже без потерь», — сказал он. Ткач добавил, что его подразделение взяло 10 человек в плен.