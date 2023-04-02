Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:23, 2 апреля 2023Бывший СССР

Комбат ДНР сообщил об отбивших атаку ВСУ бывших украинских полицейских

Комбат ДНР Ходаковский заявил, что бывшие полицейские Украины отбили атаку ВСУ

Фото: РИА Новости

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил об отбитой двумя бывшими украинскими сотрудниками ГАИ атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, вместе со полицейскими находился тяжелораненый морской пехотинец. Они стойко держались и бились, пока противник не отступил, и лишь после этого приступили к эвакуации бойца.

Ходаковский уточнил, что стражи порядка ранее подчинялись Киеву, но после перехода территорий под контроль российских войск не стали уходить с отступающими ВСУ.

1 апреля Герой России, командир мотострелковой роты Николай Ткач, получивший «Золотую Звезду» от министра обороны Сергея Шойгу, рассказал, как его подразделение захватило позиции ВСУ. «С подразделением выдвинулись на высотку, дошли до нужного рубежа. Там мы держались три дня. Выдержали артиллерию противника. После этого начали продвигаться. Получилось у нас с левого фланга обойти противника. Захватить его получалось даже без потерь», — сказал он. Ткач добавил, что его подразделение взяло 10 человек в плен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суд отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца
В Польше заявили о неэффективности механизма изоляции России
Врач рассказал об опасности сухих шампуней с бензолом
Врач предупредила об опасности популярного препарата для похудения
Полковник рассказал о двух направлениях для контратаки ВСУ
Комбат ДНР сообщил об отбивших атаку ВСУ бывших украинских полицейских
Киев решил принудительно эвакуировать детей из Славянска
В Британии предупредили о риске роста преступности из-за вооружения с Украины
WSJ обратилась к российским властям с требованием освободить журналиста
Македонская православная церковь отказалась сослужить с раскольниками из ПЦУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.